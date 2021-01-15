احدث الأخبار

تعليم تبوك يعتمد توزيع المقررات المدرسية وفق البروتوكولات الوقائية والصحية
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا
أبرز المواد
 الغذاء والدواء: غرامة 30 ألف ريال لمخالفة عدم وجود نظام الكتروني
أبرز المواد
 النصر يتخطى الرائد.. ويسجل انتصارا ثالثا على التوالي
أبرز المواد
 بسبب “كورونا”… “مليار يورو” خسائر أكبر 20 نادياً أوروبياً
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 3 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية
أبرز المواد
 وكيلة “الموارد البشرية”: تولي المرأة لمنصب قاضية شرعية بات قريباً
أبرز المواد
 عبور 16 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
أبرز المواد
 البحرين تصدر بيانا بشأن الإفراج عن مواطنيها المحتجزين في قطر
أبرز المواد
 وزير الإسكان يعلن استفادة 390 ألف أسرة من برنامج “سكني” خلال 2020.. منها 138 ألف سكنت منازلها
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الطائرات دون طيار مفخخة باتجاه المملكة
أبرز المواد
 السفارة السعودية في واشنطن تطالب المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات
أبرز المواد
تعليم تبوك يعتمد توزيع المقررات المدرسية وفق البروتوكولات الوقائية والصحية

تعليم تبوك يعتمد توزيع المقررات المدرسية وفق البروتوكولات الوقائية والصحية

أبرز المواد
تركي آل الشيخ يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

تركي آل الشيخ يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

أبرز المواد
الغذاء والدواء: غرامة 30 ألف ريال لمخالفة عدم وجود نظام الكتروني

الغذاء والدواء: غرامة 30 ألف ريال لمخالفة عدم وجود نظام الكتروني

أبرز المواد
النصر يتخطى الرائد.. ويسجل انتصارا ثالثا على التوالي

النصر يتخطى الرائد.. ويسجل انتصارا ثالثا على التوالي

أبرز المواد

تعليم تبوك يعتمد توزيع المقررات المدرسية وفق البروتوكولات الوقائية والصحية

تعليم تبوك يعتمد توزيع المقررات المدرسية وفق البروتوكولات الوقائية والصحية
http://almnatiq.net/?p=939953
تبوك- فايز السميري

اعتمد المدير  العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني في أكثر من 1200 مدرسة، في مراحل التعليم العام لخدمة نحو 220 ألف طالب وطالبة، بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات في الإدارة، وبمتابعة قادة وقائدات المدارس، والكادر الإداري والتعليمي من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

و‏يشارك في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم تنفيذًا للخطة توزيع المقررات الدراسية مدير التعليم، والمساعدون، ومديرو مكاتب التعليم، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام، وسط إجراءات واحترازية وقائية وصحية للحفاظ على سلامة الجميع وفق البرتوكولات الوقائية والصحية.

فيما تتضمن الخطة الإشرافية للمشرفين والمشرفات على مدارس المنطقة الاطلاع على دليل منصة مدرستي فيما يختص بمهام القائد والمعلم ومتابعة ما يستجد من تحديثات في هذا الصدد مع الإشراف المباشر على عمليات التعلم عن بعد في منصة مدرستي وفق البرنامج  الدراسي والجدول المدرسي لكل مدرسة نحو بداية فصل دراسي جديد.

روابط ذات صلة

تركي آل الشيخ يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

تركي آل الشيخ يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا
الغذاء والدواء: غرامة 30 ألف ريال لمخالفة عدم وجود نظام الكتروني

الغذاء والدواء: غرامة 30 ألف ريال لمخالفة عدم وجود نظام الكتروني
النصر يتخطى الرائد.. ويسجل انتصارا ثالثا على التوالي

النصر يتخطى الرائد.. ويسجل انتصارا ثالثا على التوالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*