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الحكومة اليمنية تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه السعودية

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الحكومة اليمنية تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه السعودية

الحكومة اليمنية تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه السعودية
http://almnatiq.net/?p=939958
المناطق - الرياض

دانت الجمهورية اليمنية واستنكرت بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًّا اليوم 3 طائرات مسيّرة دون طيار (مفخخة) من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية وقوف اليمن حكومة وشعبًا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أراضيها، ومكافحتها الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها والمنطقة.

وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: “إن هذا الهجوم الإرهابي يأتي بعد يوم واحد من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن؛ ليثبت للعالم تحدي هذه الجماعة الإرهابية للمجتمع الدولي في استمرار عملياتها الإرهابية، وإخلالها بأمن واستقرار المنطقة”.

وأكد بيان الخارجية اليمنية أن الميليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام، وأن قرارها بيد إيران لإذكاء مزيد من الصراع، واستمرار الحرب؛ ما يزيد من معاناة الشعب اليمني. مجددة موقف اليمن الثابت والرافض للأعمال العدوانية والإرهابية التي تشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على السعودية، وإنما على أمن واستقرار المنطقة.

كما جددت الحكومة اليمنية التأكيد على أهمية تصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية أجنبية، ومَن يقف وراءها بالمال والسلاح عن هذه الأعمال الإرهابية التي تعيق العملية السياسية في اليمن، وتنشر الإرهاب والخراب في المنطقة بشكل عام.

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