بالفيديو .. أكاديمية توضح الفرق بين اللقاح السعودي المضاد كورونا واللقاحات الأخرى

المناطق - الرياض

بينت الاستاذة المساعدة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الفرق بين اللقاح السعودي المضاد لفيروس كورونا وباقي اللقاحات الأخرى التي تم إنتاجها في عدة دول بالعالم.

وأوضحت، في مداخلة لها بقناة الإخبارية، أن اللقاح المصنع في المملكة يتميز بإمكانية تخزينه تحت درجة حرارة 4 مئوية.

وأضافت أن هذا الميزة ستمكن من نقل اللقاح لدول أخرى بسهولة، كما يمكن نقلها للدول الأخرى التي لا تمتلك بنية تحتية جيدة لحفظ اللقاحات.

وأشارت رئيسة الفريق البحثي المعني بمشروع اللقاح إلى أن المشروع تم إخضاعه للتجارب السريرية، متوقعة أن يتم الإنتهاء من المراحل المتعلقة باختبار مأمونيته والحصول على ترخيص الإنتاج خلال 8 أشهر.