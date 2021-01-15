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خوفاً على الخصوصية.. هاشتاق “السعوديون يهجرون واتساب” يتصدر تويتر

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خوفاً على الخصوصية.. هاشتاق “السعوديون يهجرون واتساب” يتصدر تويتر

خوفاً على الخصوصية.. هاشتاق “السعوديون يهجرون واتساب” يتصدر تويتر
http://almnatiq.net/?p=939973
المناطق - الرياض

تصدّر، قبل قليل، هاشتاق “السعوديون يهجرون واتساب” قائمة الترند في المملكة، وذلك على خلفية إعلان شركة واتساب، تعديل الشروط الجديدة، التي رأى كثيرٌ من المستخدمين أنها تنتهك الخصوصية.

وشارك آلاف من المغردين السعوديين، في الهاشتاق، مطالبين بسرعة هجر هذا التطبيق، وفي الوقت نفسه البحث عن بدائل جديدة تقدم خدمات “واتساب” وبالجودة نفسها.

وأكد كثيرٌ من المغردين أنه من المستحيل استخدام التطبيق، في حالة تطبيق الشروط الجديدة التي أعلنها، مطالبين من المسؤولين إصدار تطبيق جديد وآمن مشابه للواتساب.

ورغم أن شركة “واتساب” حاولت الدفاع عن نفسها، بأن الغرض من التحديث هو تجاري بحت، وقعت في موقف حرج، إذ لم يبطل ذلك حذر المغردين ومستخدمي التطبيق الذين رفضوا هذا التحديث جملة وتفصيلا.

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