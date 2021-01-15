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الأمم المتحدة تدعو دول العالم إلى توحيد صفوفها في مواجهة كوفيد 19

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الأمم المتحدة تدعو دول العالم إلى توحيد صفوفها في مواجهة كوفيد 19

الأمم المتحدة تدعو دول العالم إلى توحيد صفوفها في مواجهة كوفيد 19
http://almnatiq.net/?p=939996
المناطق - وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، دول العالم إلى توحيد صفوفها في مواجهة فيروس كوفيد 19، الذي تجاوز عدد وفاياته حاجز المليونين شخص.
وأوضح غوتيريش في رسالة له اليوم، أن الأمم المتحدة تعمل على دعم البلدان من أجل حشد الجهود لتنفيذ أكبر عملية تطعيم عالمية يشهدها التاريخ.
وأشار إلى أن بعض البلدان تسعى إلى إبرام صفقات جانبية، ويبلغ الأمر بها إلى حد شراء كميات من اللقاحات تفوق حاجتها، داعياً البلدان لأن تلتزم بإتاحة الفائض عن حاجتها من جرعات اللقاح، فمن شأن ذلك أن يسهم في تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في شتّى أنحاء العالم على وجه الاستعجال درءاً لانهيار النظم الصحية.

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