«الصحة العالمية» تعارض اعتبار شهادة التلقيح ضد كورونا شرطًا للسفر

المناطق_وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية معارضتها حالياً طلب شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة دخول دوله أمام المسافرين الدوليين.

وقالت لجنة الطوارئ في المنظمة “ما زال ثمة الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال (الفيروس)، كما أنّ اللقاحات متوافرة (حالياً) بكميات محدودة”، مضيفة أنّ إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى.

وقال ديدييه حسين، رئيس لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية المكونة من خبراء مستقلين بشأن كوفيد 19، مشيرًا إلى أن العالم في سباق مع فيروس كورونا الذي بدأ في التحول.

وأكد أن هذه المتغيرات الجديدة “تحتاج إلى بحث سريع ومكثف”، مشيرًا إلى أن مسألة السفر جوا وبرا وبحرا ، ربما تحتاج إلى تنظيم أفضل.

وقال في إفادة صحفية افتراضية في جنيف إن “الوضع في الوقت الحاضر … مشلولون قليلا ومرتبكون قليلا.”

من جانبه، شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على أهمية بدء حملات التلقيح في دول العالم كلّها في غضون مئة يوم.

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف “أريد أن أرى حملات التلقيح (ضد فيروس كورونا المستجد) وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام المئة المقبلة حتى تتسنى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعرضين لمخاطر أكبر في المقام الأول”