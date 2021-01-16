احدث الأخبار

«الزكاة والدخل» توضح طريقة الإبلاغ عن التهرب الزكوي أو الضريبي
أبرز المواد
 «واتساب» يرجئ تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين
أبرز المواد
 «الصحة العالمية» تعارض اعتبار شهادة التلقيح ضد كورونا شرطًا للسفر
أبرز المواد
 الموارد البشرية: 6 حالات يجوز فيها الحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية
أبرز المواد
 هذا ما يحدث لجسمك عند تناول وجبات سريعة يومياً
أبرز المواد
 الحد الأدنى للوكالات 100 ريال.. «العدل» توضح المقابل المالي لأعمال التوثيق
أبرز المواد
 حمم بركانية تلتهم الصخور في هاواي… فيديو
أبرز المواد
 أبرز 5 أسباب للشعور بالتعب طوال الوقت
أبرز المواد
 استنشاق 5 روائح يساعد في إنقاص الوزن
صحة
 الأثر المفزع.. ماذا يحصل لجسمك عندما تأكل وجبة سريعة يوميا؟
أبرز المواد
 مسؤول سوداني: ما تقوم به إثيوبيا تصعيد خطير ونرحب بأي وساطة
أبرز المواد
 “مشكلة محرجة” في حماية إيفانكا كلفت آلاف الدولارات شهريا
أبرز المواد
«الزكاة والدخل» توضح طريقة الإبلاغ عن التهرب الزكوي أو الضريبي

«الزكاة والدخل» توضح طريقة الإبلاغ عن التهرب الزكوي أو الضريبي

أبرز المواد
«واتساب» يرجئ تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين

«واتساب» يرجئ تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين

أبرز المواد
«الصحة العالمية» تعارض اعتبار شهادة التلقيح ضد كورونا شرطًا للسفر

«الصحة العالمية» تعارض اعتبار شهادة التلقيح ضد كورونا شرطًا للسفر

أبرز المواد
الموارد البشرية: 6 حالات يجوز فيها الحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية

الموارد البشرية: 6 حالات يجوز فيها الحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية

أبرز المواد

«الزكاة والدخل» توضح طريقة الإبلاغ عن التهرب الزكوي أو الضريبي

«الزكاة والدخل» توضح طريقة الإبلاغ عن التهرب الزكوي أو الضريبي
http://almnatiq.net/?p=940018

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، عن طريقة الإبلاغ عن التهرب الزكوي أو الضريبي أو في حال وجود مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة .

وأوضحت “الزكاة والدخل” خلال فيديو توعوي نشرته على حسابها بتويتر، أنه يمكن تقديم البلاغ من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاه والدخل، أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن هذه هي القنوات الرسمية للإبلاغ.

جدير بالذكر أن الهيئة تقدم بشكل مستمر فيديو توعوي تحت عنوان “بالمختصر ساعة توعية”، وذلك للرد على استفسارات المتابعين.

روابط ذات صلة

«واتساب» يرجئ تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين

«واتساب» يرجئ تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين
«الصحة العالمية» تعارض اعتبار شهادة التلقيح ضد كورونا شرطًا للسفر

«الصحة العالمية» تعارض اعتبار شهادة التلقيح ضد كورونا شرطًا للسفر
الموارد البشرية: 6 حالات يجوز فيها الحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية

الموارد البشرية: 6 حالات يجوز فيها الحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*