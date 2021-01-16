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“المركز الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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“المركز الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=940021
المناطق_ المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد – وادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

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