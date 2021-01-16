طبيب يكشف عن 10 فوائد للسواك

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كشف الدكتور أحمد العمار ، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي ، عن 10 فوائد للسواك .

واستشهد العمار بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : “لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة” ، مشيراً إلى أن السواك يستخدم فترة أطول من فرشاة الأسنان .

وأشار إلى أن السواك يستخدم من 5 إلى 10 دقائق ويساعد في زيادة إفراز اللعاب ، وتطهير الفم ، والوقاية من تسوس الأسنان ، ويزيل ترسبات الجير .

وأضاف أن السواك يقمع مسببات الأمراض من بكتيريا وفطريات التي تدخل عن طريق الفم ، وكذلك إزالة الرائحة الكريهة منه .

وتابع: “تقوم الشعيرات التي تكون في مقدمة السواك بتنظيف الأسنان من بقايا الطعام”.