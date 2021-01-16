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«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب ممطرة على أجزاء من المملكة

«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب ممطرة على أجزاء من المملكة
http://almnatiq.net/?p=940049
المناطق_ الرياض

توقّع “المركز الوطني للأرصاد”، الأحوال الجوية ليوم غد السبت؛ لافتًا إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان عبر موقعه الرسمي: بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، كما يُتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار “المركز”، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة تتراوح بين 16ـ 40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 16-٣٨ كم/ساعة.

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