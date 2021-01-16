احدث الأخبار

شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور
أبرز المواد
 سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات
أبرز المواد
 من جديد: إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا
أبرز المواد
 استشاري يحذر من تصرف خاطئ أثناء تناول أدوية القلب
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين امتهنوا سرقة ونشل الحقائب النسائية
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس السبت: سحب ممطرة على أجزاء من المملكة
أبرز المواد
 روبرت كوخ: 45974 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 139 ألفاً
أبرز المواد
 تعبئة الحرس الوطني في فلوريدا تجنباً لأعمال عنف قبل تنصيب بايدن
أبرز المواد
 هزة ارتدادية بقوة 5 درجات في أعقاب زلزال اندونيسيا
أبرز المواد
 500 مليون رأسمال الصندوق الثقافي.. ومنحه صلاحيات الإقراض والتمويل
أبرز المواد
 أمريكا تفرض عقوبات على كيانات إيرانية لتصنيعها معدات عسكرية للحرس الثوري
أبرز المواد
شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور

شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور

أبرز المواد
سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات

سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات

أبرز المواد
من جديد: إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا

من جديد: إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا

أبرز المواد
استشاري يحذر من تصرف خاطئ أثناء تناول أدوية القلب

استشاري يحذر من تصرف خاطئ أثناء تناول أدوية القلب

أبرز المواد

شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور

شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور
http://almnatiq.net/?p=940064
المناطق_وكالات

قال رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية يانغ شياو مينغ، إن فعالية اللقاح الذي طورته سينوفارم العملاقة للأدوية، أظهر نتائج أولية جيدة ضد السلالة الجديدة من الفيروس، التي ظهرت في بريطانيا، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” عن يانغ أن التجارب السريرية أظهرت أن الجرعات التي حصل عليها المتطوعون بين فاصل زمني بثلاثة أو أربعة أسابيع كانت الأكثر فعالية.

وأوضح يانغ أن بيانات التجارب السريرية في المرحلة الأولى والثانية تظهر أن اللقاح يوفر حماية يمكن أن تستمر نصف عام على الأقل، مشيرا إلى أن المجموعة تنتظر النتائج لمعرفة إذا كان اللقاح يوفر حماية تمتد إلى ثمانية أشهر.

وتابع يانغ قائلاً، إن اللقاح آمن، ويمكن إعطاؤه للذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عاماً، لكنه حث على الحذر في تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 أعوام لأن أجهزة مناعتهم لا تزال في طور النمو.

وقال يانغ إن مجموعته يمكنها إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاح في 2021.

روابط ذات صلة

سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات

سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات
من جديد: إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا

من جديد: إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا
استشاري يحذر من تصرف خاطئ أثناء تناول أدوية القلب

استشاري يحذر من تصرف خاطئ أثناء تناول أدوية القلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*