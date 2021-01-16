شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور

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قال رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية يانغ شياو مينغ، إن فعالية اللقاح الذي طورته سينوفارم العملاقة للأدوية، أظهر نتائج أولية جيدة ضد السلالة الجديدة من الفيروس، التي ظهرت في بريطانيا، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” عن يانغ أن التجارب السريرية أظهرت أن الجرعات التي حصل عليها المتطوعون بين فاصل زمني بثلاثة أو أربعة أسابيع كانت الأكثر فعالية.

وأوضح يانغ أن بيانات التجارب السريرية في المرحلة الأولى والثانية تظهر أن اللقاح يوفر حماية يمكن أن تستمر نصف عام على الأقل، مشيرا إلى أن المجموعة تنتظر النتائج لمعرفة إذا كان اللقاح يوفر حماية تمتد إلى ثمانية أشهر.

وتابع يانغ قائلاً، إن اللقاح آمن، ويمكن إعطاؤه للذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عاماً، لكنه حث على الحذر في تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 أعوام لأن أجهزة مناعتهم لا تزال في طور النمو.

وقال يانغ إن مجموعته يمكنها إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاح في 2021.