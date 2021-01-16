احدث الأخبار

الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين
أبرز المواد
 شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور
أبرز المواد
 سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات
أبرز المواد
 من جديد: إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا
أبرز المواد
 استشاري يحذر من تصرف خاطئ أثناء تناول أدوية القلب
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين امتهنوا سرقة ونشل الحقائب النسائية
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس السبت: سحب ممطرة على أجزاء من المملكة
أبرز المواد
 روبرت كوخ: 45974 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 139 ألفاً
أبرز المواد
 تعبئة الحرس الوطني في فلوريدا تجنباً لأعمال عنف قبل تنصيب بايدن
أبرز المواد
 هزة ارتدادية بقوة 5 درجات في أعقاب زلزال اندونيسيا
أبرز المواد
 500 مليون رأسمال الصندوق الثقافي.. ومنحه صلاحيات الإقراض والتمويل
أبرز المواد
الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين

الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين

أبرز المواد
شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور

شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور

أبرز المواد
سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات

سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات

أبرز المواد
من جديد: إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا

من جديد: إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا

أبرز المواد

الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين

الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين
http://almnatiq.net/?p=940067
المناطق_ الرياض

أوضحت الجمارك السعودية، أن الحد الأقصى لاستيراد الدراجات النارية بالنسبة للمواطن، هو دراجتان فقط خلال سنة، مشيرة إلى أنه يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪، وضريبة انتقائية 100٪، وضريبة القيمة المضافة 15٪ على الشيشة الإلكترونية.

وذكر حساب «اسأل الجمارك السعودية» -عبر تويتر- أنه «يُسمح للمواطن باستيراد دراجتين ناريتين بالسنة كحد أقصى، من تاريخ شراء الدراجة النارية الأولى».

من جهة أخرى، أوضحت الجمارك أنه «يسمح باستيراد جهازين من أجهزة السيجارة أو الشيشة الإلكترونية ذات الاستخدام المتعدد، ويسمح باستيراد 2 لتر من سائل التعبئة للفرد كحد أقصى، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر»، مشيرة إلى أنه يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪، وضريبة انتقائية 100٪، وضريبة القيمة المضافة 15٪.

روابط ذات صلة

شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور

شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور
سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات

سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات
من جديد: إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا

من جديد: إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*