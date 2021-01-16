«فيسبوك» يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونجرس يوم تنصيب بايدن

المناطق_وكالات

أكّد موقع فيسبوك، أنه سيقوم بحظر كل الإعلانات عن تنظيم فعاليات في واشنطن العاصمة بالقرب من مبنى الكونجرس والبيت الأبيض خلال يوم تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة تقوم بها السلطات الأمريكية لتأمين حفل التنصيب، فيما تخشى السلطات من تكرار سيناريو اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير من قبل متظاهرين مناصرين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ظهور دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم تنصيب بايدن بحسب موقع “الحرة.”

وطالب مسؤولو الدفاع في واشنطن من حكام الولايات إرسال مزيد من قوات الحرس الوطني لتأمين العاصمة أثناء التنصيب. ومن المتوقع أن تجري بعض فعاليات التنصيب بشكل افتراضي نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن مراجعة صارمة لكل الاحتياطات الأمنية بعد اقتحام مبنى الكابيتول.

وقالت بيلوسي للصحفيين، الجمعة، إن المراجعة يجب أن يقودها الجنرال المتقاعد راسل أونوريه.

أضافت بيلوسي أن المراجعة مستقلة عن المراجعة البرلمانية المقبلة والتقييم الخارجي لأعمال قوات الأمن.

وتم تعزيز الأمن حول مبنى الكابيتول بشكل كبير بما في ذلك وضع حواجز إضافية حول الموقع بعد اقتحام المبنى من جانب أصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

بالإضافة إلى قوة الشرطة في الكابيتول فإن الآلاف من جنود الحرس الوطني الآن في حالة حراسة.

وفيما يتعلق بالتنصيب الوشيك للرئيس الجديد جو بايدن يوم الأربعاء المقبل قالت بيلوسي إنه بسبب وباء كورونا تم التخطيط لحفل يضم عددًا أقل من الضيوف على أي حال.

وأضافت بيلوسي أنه نتيجة لأحداث الأسبوع الماضي تم تعزيز قوات الأمن مرة أخرى.

وأكدت بيلوسي أن حفل التنصيب وهو أصغر من حيث المقارنة التاريخية يرجع إلى تفشي الجائحة وليس تنازلًا للإرهابيين.

وكان الكونجرس قد صادق على فوز الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة بعد أن أخلت الشرطة المبنى من المتظاهرين.