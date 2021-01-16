احدث الأخبار

«فيسبوك» يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونجرس يوم تنصيب بايدن
أبرز المواد
 جامعة الملك فيصل تنشر 1000 بحث بقاعدة “سكوبس” خلال العام الماضي
أبرز المواد
 الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين
أبرز المواد
 شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور
أبرز المواد
 سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات
أبرز المواد
 من جديد: إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا
أبرز المواد
 استشاري يحذر من تصرف خاطئ أثناء تناول أدوية القلب
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين امتهنوا سرقة ونشل الحقائب النسائية
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس السبت: سحب ممطرة على أجزاء من المملكة
أبرز المواد
 روبرت كوخ: 45974 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 139 ألفاً
أبرز المواد
 تعبئة الحرس الوطني في فلوريدا تجنباً لأعمال عنف قبل تنصيب بايدن
أبرز المواد
«فيسبوك» يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونجرس يوم تنصيب بايدن

«فيسبوك» يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونجرس يوم تنصيب بايدن

أبرز المواد
جامعة الملك فيصل تنشر 1000 بحث بقاعدة “سكوبس” خلال العام الماضي

جامعة الملك فيصل تنشر 1000 بحث بقاعدة “سكوبس” خلال العام الماضي

أبرز المواد
الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين

الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين

أبرز المواد
شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور

شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور

أبرز المواد

«فيسبوك» يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونجرس يوم تنصيب بايدن

«فيسبوك» يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونجرس يوم تنصيب بايدن
http://almnatiq.net/?p=940073
المناطق_وكالات

أكّد موقع فيسبوك، أنه سيقوم بحظر كل الإعلانات عن تنظيم فعاليات في واشنطن العاصمة بالقرب من مبنى الكونجرس والبيت الأبيض خلال يوم تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة تقوم بها السلطات الأمريكية لتأمين حفل التنصيب، فيما تخشى السلطات من تكرار سيناريو اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير من قبل متظاهرين مناصرين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ظهور دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم تنصيب بايدن بحسب موقع “الحرة.”

وطالب مسؤولو الدفاع في واشنطن من حكام الولايات إرسال مزيد من قوات الحرس الوطني لتأمين العاصمة أثناء التنصيب. ومن المتوقع أن تجري بعض فعاليات التنصيب بشكل افتراضي نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن مراجعة صارمة لكل الاحتياطات الأمنية بعد اقتحام مبنى الكابيتول.

وقالت بيلوسي للصحفيين، الجمعة، إن المراجعة يجب أن يقودها الجنرال المتقاعد راسل أونوريه.

أضافت بيلوسي أن المراجعة مستقلة عن المراجعة البرلمانية المقبلة والتقييم الخارجي لأعمال قوات الأمن.

وتم تعزيز الأمن حول مبنى الكابيتول بشكل كبير بما في ذلك وضع حواجز إضافية حول الموقع بعد اقتحام المبنى من جانب أصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

بالإضافة إلى قوة الشرطة في الكابيتول فإن الآلاف من جنود الحرس الوطني الآن في حالة حراسة.

وفيما يتعلق بالتنصيب الوشيك للرئيس الجديد جو بايدن يوم الأربعاء المقبل قالت بيلوسي إنه بسبب وباء كورونا تم التخطيط لحفل يضم عددًا أقل من الضيوف على أي حال.

وأضافت بيلوسي أنه نتيجة لأحداث الأسبوع الماضي تم تعزيز قوات الأمن مرة أخرى.

وأكدت بيلوسي أن حفل التنصيب وهو أصغر من حيث المقارنة التاريخية يرجع إلى تفشي الجائحة وليس تنازلًا للإرهابيين.

وكان الكونجرس قد صادق على فوز الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة بعد أن أخلت الشرطة المبنى من المتظاهرين.

روابط ذات صلة

جامعة الملك فيصل تنشر 1000 بحث بقاعدة “سكوبس” خلال العام الماضي

جامعة الملك فيصل تنشر 1000 بحث بقاعدة “سكوبس” خلال العام الماضي
الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين

الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين
شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور

شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*