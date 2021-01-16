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طالبان تقتل أكثر من 20 عنصراً أمنياً في أفغانستان

طالبان تقتل أكثر من 20 عنصراً أمنياً في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=940076
المناطق_وكالات

قتلت مجموعة تابعة لحركة طالبان المتشددة 12 من عناصر قوات الأمن المحلية فى إقليم هيرات، غربي أفغانستان.

وقال تورلاى طاهري، وسردار بهادوري لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت، إن عناصر قوات الأمن كانوا يتناولون وجبة العشاء مساء يوم الجمعة، عندما فتح المتشددون النار عليهم فى منطقة غوريان.

وقال المسؤولان إن المهاجمين المتشددين استولوا على أسلحة الجنود ولاذوا بالفرار، وتعد غوريان واحدة من أكثر المناطق اضطراباً فى الإقليم، حيث تسيطر حركة طالبان على معظم أراضيه.

وفي يوم الجمعة أيضا، قتل متشددون عشرة عناصر آخرين من قوات الأمن الأفغانية وأصابوا أحد عشر عنصراً آخرين فى إقليم قندز بشمال البلاد.

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