الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة الشيخين محمد صيرم ومغدي المسعودي

المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لأسرتي و ذوي الشيخ محمد بن هادي صيرم شيخ قرية الصوارمه التابعة لمحافظة أحد المسارحة ، والشيخ مغدي بن عيسى المسعودي شيخ قبيلة آل عامر بمحافظة الريث – رحمهما الله -.

وأشاد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بما قدمه الفقيدين من خدمة للدين والوطن ، ومساهمتها في أعمال البر والخير والإصلاح في المجتمع.

ودعا سمو نائب أمير منطقة جازان – المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيدين بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

فيما عبر ذوو وأسرة الفقيدين، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.