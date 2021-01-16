احدث الأخبار

الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه المملكة
أبرز المواد
 جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: حفل تكريم المنشآت الفائزة سيكون حضورياً لرؤساء المنشآت
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة الشيخين محمد صيرم ومغدي المسعودي
أبرز المواد
 الهند تطلق أكبر حملة تطعيم في العالم ضد كورونا
أبرز المواد
 فريق بحثي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يتوصل لأول لقاح سعودي مضاد لـ«كورونا»
أبرز المواد
 طالبان تقتل أكثر من 20 عنصراً أمنياً في أفغانستان
أبرز المواد
 «فيسبوك» يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونجرس يوم تنصيب بايدن
أبرز المواد
 جامعة الملك فيصل تنشر 1000 بحث بقاعدة “سكوبس” خلال العام الماضي
أبرز المواد
 الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين
أبرز المواد
 شركة أدوية صينية تطور لقاحاً فعالاً ضد فيروس «كورونا» المتحور
أبرز المواد
 سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات
أبرز المواد
 إغلاق تسعة مساجد وإستهداف العشرات في فرنسا
أبرز المواد
الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه المملكة

الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه المملكة

أبرز المواد
جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: حفل تكريم المنشآت الفائزة سيكون حضورياً لرؤساء المنشآت

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: حفل تكريم المنشآت الفائزة سيكون حضورياً لرؤساء المنشآت

أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة الشيخين محمد صيرم ومغدي المسعودي

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة الشيخين محمد صيرم ومغدي المسعودي

أبرز المواد
الهند تطلق أكبر حملة تطعيم في العالم ضد كورونا

الهند تطلق أكبر حملة تطعيم في العالم ضد كورونا

أبرز المواد

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة الشيخين محمد صيرم ومغدي المسعودي

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة الشيخين محمد صيرم ومغدي المسعودي
http://almnatiq.net/?p=940087
المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لأسرتي و ذوي الشيخ محمد بن هادي صيرم شيخ قرية الصوارمه التابعة لمحافظة أحد المسارحة ، والشيخ مغدي بن عيسى المسعودي شيخ قبيلة آل عامر بمحافظة الريث – رحمهما الله -.
وأشاد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز  ، بما قدمه الفقيدين من خدمة للدين والوطن ، ومساهمتها في أعمال البر والخير والإصلاح في المجتمع.
ودعا سمو نائب أمير منطقة جازان – المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيدين بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
فيما عبر ذوو وأسرة الفقيدين، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

روابط ذات صلة

الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه المملكة

الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه المملكة
جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: حفل تكريم المنشآت الفائزة سيكون حضورياً لرؤساء المنشآت

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: حفل تكريم المنشآت الفائزة سيكون حضورياً لرؤساء المنشآت
الهند تطلق أكبر حملة تطعيم في العالم ضد كورونا

الهند تطلق أكبر حملة تطعيم في العالم ضد كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*