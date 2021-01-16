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زلزال آخر يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

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زلزال آخر يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

زلزال آخر يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
http://almnatiq.net/?p=940097
المناطق - وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر اليوم منطقتي ماموجو وماجيني غرب جزيرة سولاويسي التي ضربها زلزال أمس بلغت قوته 6.2 درجات.
وأفادت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية من الهزة الارتدادية، مشيرة إلى أن عمليات البحث مستمرة عن ضحايا ربما لا يزالون تحت الأنقاض.
وأوضحت الوكالة أن أكثر من 820 شخصًا أصيبوا وأجلي نحو 15 ألفًا من منازلهم.

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