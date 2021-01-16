إثيوبيا تعلق على “احتمال الحرب” مع السودان

المناطق - وكالات

في خضم التوتر المتصاعد بين البلدين الإفريقيين الجارين على مدار الأسابيع الماضية، نفى قائد الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، السبت، اختراق مقاتلة إثيوبية أجواء السودان، مؤكدا أن أديس أبابا “لن تتورط في حرب مع الخرطوم”.

وقال جولا في تصريحات نقلتها “سكاي نيوز عربية”: “ما تم تداوله من أخبار عن اختراق طائرة عسكرية إثيوبية لا أساس له من الصحة. قواتنا الجوية لم تتجاوز حدودها قيد أنملة”.

وشدد على أن إثيوبيا لن تحارب السودان، مشيرا إلى أنه بلاده “ليست بحاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال”.

وتابع: “هناك من لديهم مصالح في إشعال الفتنة ودق طبول الحرب بين البلدين”.

وأردف القائد العسكري: “موضوع التعديات على الحدود بين البلدين لم يكن جديدا بسبب عدم ترسيمها، ولا يمكن اعتبار ذلك احتلالا من جانب أي طرف”.