بتوجيهات أمير المنطقة ونائبه محافظ بيش يتفقد الخدمات المقدمة لزوار الكورنيش الجديد

جازان - فضة عطيف

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وبمتابعة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، قام محافظ بيش حسن بن عبد الله أبو شرحة مساء أمس بجولة تفقدية على الكورنيش الشمالي بشاطئ بيش السياحي الجديد .

واطّلع محافظ بيش خلال الجولة على الخدمات المقدمة للزوار والمتنزهين بالكورنيش حيث رافقه اثناء الجولة مدير شرطة بيش المقدم مجدي الحازمي ومشرف مكتب خدمات البلدية بالكورنيش مضحي محرق .

وأكد محافظ بيش خلال الجولة على أهمية تعاون الزوار والمتنزهين في الحفاظ على المسطحات الخضراء من العبث وعدم إشعال النار لأغراض الشوي وخلافه، مشدداً على الالتزام بتنفيذ البرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة خلال وجودهم على الكورنيش للحفاظ على صحتهم.

وجاءت جولة محافظ بيش ضمن توجيهات سمو أمير المنطقة ومتابعة سمو نائبه ، والتي تؤكد على العمل لتهيئة المرافق العامة والمتنزهات والشواطئ والواجهات والجزر البحرية في المنطقة، لاستقبال الزوار والمتنزهين والسائحين، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من أجواء معتدلة وممتعة عن بقية المناطق، والحرص على إقامة الفعاليات والبرامج التي تتناسب مع موسم الشتاء، وإبراز هوية المنطقة والتعريف بها وبما تضمه من نوع ثقافي وتراثي وحضاري.