خلال إجازة منتصف العام .. إغلاق 65 محلاً مخالفاً بمحايل عسير

المناطق - محايل عسير

كثفت بلدية محافظة محايل عسير جهودها وجولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات خلال إجازة منتصف العام الدراسي وذلك للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية والصحية المقررة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة محايل الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن جهود البلدية تأتي بمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور “وليد الحميدي”، مبيناً أنه تم خلال إجازة منتصف العام الدراسي تكثيف الجهود نظراً لما تشهده المحافظة خلال العطلات من كثافة في الزوار القادمين للاستمتاع بأجواء المحافظة الدافئة ، مبيناً أنه تم خلال الإجازة القيام بـ 475 جولة تفتيشية أسفرت عن إغلاق 65 محلاً ومخالفة 288 ، وإتلاف أكثر من 651 كيلوجراما من المواد الغير صالحة للاستهلاك .

وأضاف أن المخالفات المرصودة قد تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة ، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، وسوء التخزين للمواد الغذائية ، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، مؤكداً أن البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية للقضاء على المخالفين ، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات على رقم 940 .