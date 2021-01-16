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صحة حفر الباطن تقيم حملات توعوية لتعريف بلقاح فيروس “كورونا” في الأسواق التجارية

صحة حفر الباطن تقيم حملات توعوية لتعريف بلقاح فيروس “كورونا” في الأسواق التجارية

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صحة حفر الباطن تقيم حملات توعوية لتعريف بلقاح فيروس “كورونا” في الأسواق التجارية

صحة حفر الباطن تقيم حملات توعوية لتعريف بلقاح فيروس “كورونا” في الأسواق التجارية
http://almnatiq.net/?p=940188
المناطق - حفرالباطن

أقامت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها حملات توعوية مكثفة في الأسواق التجارية واستهدفت الحملة المواطنين والمقيمين لتعريفهم بلقاح فيروس “كورونا” والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للقاح “كورونا”، بالإضافة إلى كيفية التسجيل عبر تطبيق “صحتي”، والخدمات التي تقدم من خلاله، وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتأتي هذه الحملات التوعوية امتدادًا للجهود التي تقوم بها صحة حفر الباطن منذ بدء جائحة كورونا لتوعية جميع أفراد المجتمع.

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