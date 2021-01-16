قدم خدماته ل 148 ألف مستفيدا خلال 9 أشهر .. “صحة الرياض” تنفذ عدد من الاعمال التطويرية لطوارئ مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة

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كشفت “صحة الرياض” ، عن تنفيذ عدة مشاريع تطويرية في مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة .وأضافت “صحة الرياض ” أنها تنفذ عدد من اعمال البنية التحتية ، وترميمات لقسم الطوارئ ، حيث تقدم خدمات الطوارئ حالياً من خلال موقع مؤقت مع استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى .وفي نفس الاطار أوضحت “صحة الرياض” ، أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة المجمعة خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020م بلغ (148224) مستفيد، اذ قدم مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة خدماته خلال نفس العام لعدد( 83224) مريض ، حيث أستفاد مايقارب من (56581) مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(26643) مراجع .وأضافت أن المستشفى أجرى ( 67493 ) فحص مخبري، و( 15440 ) فحص شعاعي.وأشارت إلى أن مستشفى الملك خالد بالمجمعة أجرى (890) عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (446) عملية جراحية ليصل الاجمالي للعمليات الجراحية (1336) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة ، فيما بلغ اجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 7 مركز صحي ( 65000 ) مستفيد