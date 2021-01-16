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المذيع فهد الحمود.. في ذمة الله

المذيع فهد الحمود.. في ذمة الله
http://almnatiq.net/?p=940198
المناطق - متابعات

نعت وزارة الإعلام، المذيع فهد بن ناصر الحمود، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (السبت).

كما نعى الفقيد، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقا والمحاضر في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود عبدالرحمن الهزاع عبر حسابه في «تويتر» بقوله: «الحمدلله على قضاء الله وقدره.. توفي اليوم زميلنا ورفيق دربي المذيع فهد بن ناصر الحمود.. أسكنه الله فسيح جناته ورفع منزلته في الجنة مع النبيين والصالحين».

وكشف الهزاع أنه ستتم الصلاة على الفقيد غدا (الأحد) بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال في الرياض، وسيقتصر العزاء في المقبرة فقط.

وغرد المذيع في قناة الإخبارية خالد العقيلي بقوله: «رحم الله الإعلامي القدير والمذيع المخضرم الأستاذ فهد الحمود وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعاه سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، بقوله: «أتقدم بأحر التعازي إلى ذوي الإعلامي السعودي فهد الحمود وإلى أحبته وزملائه وكافة العاملين في الحقل الإعلامي في المملكة العربية السعودية، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن الإعلامي المخضرم فهد الحمود كان قد عاد بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الشاشة، إلى تقديم نشرة التاسعة على القناة الإخبارية في أبريل الماضي، معربا عن سعادته بالعودة للظهور على شاشة «الإخبارية»، وهي تمثل إلى جانب القناة الأولى التلفزيون السعودي، معربا عن سعادته بظهوره ومشاركته، موضحا أن ما شاهده من تطور أثلج صدره سواء من الناحية التقنية أو البشرية، متمنيا لها التوفيق.

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