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الكويت.. 435 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الكويت.. 435 إصابة جديدة بـ “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=940202
المناطق - واس

سجلت الكويت 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 157399 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 947 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 349 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 150678 حالة.

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