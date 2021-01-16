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الأمم المتحدة تشجب هجوم مالي

الأمم المتحدة تشجب هجوم مالي
http://almnatiq.net/?p=940207
المناطق - وكالات

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، وقع أمس وأسفر عن مقتل أحد جنود حفظ السلام وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وأعرب غوتيريش، في بيان صادر اليوم عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، عن تعازيه لأسرة الفقيد، متمنيًا الشفاء العاجل للجندي الجريح.
وشدد على أن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جريمة حرب، مؤكداً أن الأمم المتحدة لن تدخر أي جهد لدعم السلطات الماليّة في تحديد مرتكبي هذا الهجوم الشنيع وتقديمهم إلى العدالة.

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