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بواسطة الأشعة فوق البنفسجية

“شؤون الحرمين” توفر جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات

“شؤون الحرمين” توفر جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات
http://almnatiq.net/?p=940212
المناطق - مكة

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

أوضح سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري أن الجهاز عبارة عن شكل صندوق مكعب من الألمونيوم، مزود بخاصية الأشعة فوق البنفسجية، للتعقيم ومروحة و فلتر للغبار ، ويساهم في تعقيم الكتب و الأوراق .

وأضاف سعادته أن الجهاز يتسع لستة كتب ويتم في الساعة تعقيم أكثر من ١٠٠ كتاب بمعدل 6 كتب في دقيقتين، ويشرف على الجهاز فريق مختص للتأكد من آلية تشغيله وفق المعايير المتبعة التي حددتها الوكالة، كما أن التقنية المستخدمة تزيل مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، مؤكداً أن نسبة تعقيم الجهاز للكتب 99.9 ٪ ولأكثر من كتاب في نفس الوقت.

يذكر أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وذلك وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

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