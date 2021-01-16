احدث الأخبار

هاتفيًا.. ولي العهد وماكرون يستعرضان العلاقات الثنائية
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين” توفر جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات
أبرز المواد
 تعديل وزاري يشمل الداخلية والعدل في تونس
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تشجب هجوم مالي
أبرز المواد
 الكويت.. 435 إصابة جديدة بـ “كورونا”
دولي
 المذيع فهد الحمود.. في ذمة الله
أبرز المواد
 قدم خدماته ل 148 ألف مستفيدا خلال 9 أشهر .. “صحة الرياض” تنفذ عدد من الاعمال التطويرية لطوارئ مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة
منطقة الرياض
 العنزي ينال الدكتوراه بالادارة الصحية والجودة
مجتمع المناطق
 صحة حفر الباطن تقيم حملات توعوية لتعريف بلقاح فيروس “كورونا” في الأسواق التجارية
المنطقة الشرقية
 شامخ تحذر من مساهمة الأهل في تشويه صورة المعلم .. 10 نصائح ونقاط مهمة للأسرة من أجل تميز أبناءها في المدرسة
منطقة الرياض
 وزارة الصحة الإسرائيلية: 13 شخصا أصيبوا بشلل خفيف في الوجه بعد تلقيهم لقاح كورونا
أبرز المواد
 الصحة: تعافي (159) حالة وتسجيل (140) حالة مؤكدة لفيروس كورونا
أبرز المواد
هاتفيًا.. ولي العهد وماكرون يستعرضان العلاقات الثنائية

هاتفيًا.. ولي العهد وماكرون يستعرضان العلاقات الثنائية

أبرز المواد
“شؤون الحرمين” توفر جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات

“شؤون الحرمين” توفر جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات

أبرز المواد
تعديل وزاري يشمل الداخلية والعدل في تونس

تعديل وزاري يشمل الداخلية والعدل في تونس

أبرز المواد
الأمم المتحدة تشجب هجوم مالي

الأمم المتحدة تشجب هجوم مالي

أبرز المواد

هاتفيًا.. ولي العهد وماكرون يستعرضان العلاقات الثنائية

هاتفيًا.. ولي العهد وماكرون يستعرضان العلاقات الثنائية
http://almnatiq.net/?p=940216
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك، كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

“شؤون الحرمين” توفر جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات

“شؤون الحرمين” توفر جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات
تعديل وزاري يشمل الداخلية والعدل في تونس

تعديل وزاري يشمل الداخلية والعدل في تونس
الأمم المتحدة تشجب هجوم مالي

الأمم المتحدة تشجب هجوم مالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*