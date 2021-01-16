قرارت جديدة من إدارة الاتحاد لـلاعبين بعد أزمة الخسارة

قرارت جديدة من إدارة الاتحاد لـلاعبين بعد أزمة الخسارة

أبرز المواد
اعتماد الخطة الدراسية المطوّرة للتعليم عن بُعد

اعتماد الخطة الدراسية المطوّرة للتعليم عن بُعد

أبرز المواد
390 ألف أسرة استفادوا من “سكني” خلال 2020

390 ألف أسرة استفادوا من “سكني” خلال 2020

أبرز المواد
إسقاط خمسة متهمين بقضايا تزوير في الرياض

إسقاط خمسة متهمين بقضايا تزوير في الرياض

أبرز المواد

قرارت جديدة من إدارة الاتحاد لـلاعبين بعد أزمة الخسارة

قرارت جديدة من إدارة الاتحاد لـلاعبين بعد أزمة الخسارة
http://almnatiq.net/?p=940241
المناطق - الرياض

عقدت إدارة نادي الاتحاد اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية مواجهة أبها التي خسرها الفريق 0ـ1 على ملعب الجوهرة ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت مصادر أن الاجتماع شهد حضور أنمار الحائلي، رئيس النادي، وأحمد كعكي، نائبه، وحامد البلوي، المدير التنفيذي للكرة في النادي الغربي، مضيفة أن الإدارة طالبت لاعبيها نسيان الخسارة، والأحداث التي صاحبت المباراة، مبينةً رضاها التام عن المستوى في المواجهة التي خسرها الفريق، بحسب الرياضية.

وأكدت الإدارة أن التركيز مطلوب في المباريات المقبلة دوريًا وفي نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

كما منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، لاعبيه راحة عن تدريبات، أمس، على أن يعود الفريق، اليوم، استعدادًا، لمواجهة العين الجولة المقبلة

روابط ذات صلة

اعتماد الخطة الدراسية المطوّرة للتعليم عن بُعد

اعتماد الخطة الدراسية المطوّرة للتعليم عن بُعد
390 ألف أسرة استفادوا من “سكني” خلال 2020

390 ألف أسرة استفادوا من “سكني” خلال 2020
إسقاط خمسة متهمين بقضايا تزوير في الرياض

إسقاط خمسة متهمين بقضايا تزوير في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*