“الغذاء والدواء”: هذه المخالفة عقوبتها 100 ألف ريال

المناطق - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبة مخالفات تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية.



وقالت الهيئة إن عقوبة مخالفتي نقل المستحضرات الصيدلانية في سيارة غير مخصصة لنقلها، وبدء تصنيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية وبيعها قبل تسجيلها لدى الهيئة، تصل إلى 50 ألف ريال غرامة لكل منهما.

كما بينت أن مخالفتي عدم التزام المنشأة بإيجاد نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة، والإعلان أو الدعاية أو إقامة محاضرات علمية موجهة للممارسين عن مستحضر صيدلاني أو عشبي يجيز النظام صرفه دون موافقة الهيئة، تكون الغرامة 30 ألف ريال لكل منهما.

ولفتت إلى أن مخالفة عدم التزام مصانع أو مستودعات المستحضرات الصيدلانية والعشبية ببيان الاستهلاك والاحتياج السنوي الذي تمت مراجعته من قبل الهيئة تكون غرامتها 5 آلاف ريال.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تفرض غرامة 100 ألف ريال في حال عدم التزام المكتب العلمي بإبلاغ الهيئة عن أي ملاحظة تخص جودة وفعالية المستحضر الصيدلاني أو العشبي، أو ظهور آثار جانبية أو أخطاء دوائية بعد التسويق.