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تتويج “الوحدات” بطلًا للدوري الأردني لـ “القدم”

تتويج “الوحدات” بطلًا للدوري الأردني لـ “القدم”
http://almnatiq.net/?p=940252
المناطق - وكالات

تُوج فريق الوحدات بطلا للدوري الأردني لكرة القدم، بعد فوزه على الفيصلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب عمَّان الدولي في ختام منافسات الأسبوع الأخير من الدوري.
وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 27 نقطة في المركز الخامس.
وفي المباراة الثانية، فاز فريق معان على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القويسمة الدولي، ليرفع معان رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز الأخير.

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