بيلاروسيا تطيح بكوريا الجنوبية في مونديال اليد

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بيلاروسيا تطيح بكوريا الجنوبية في مونديال اليد

بيلاروسيا تطيح بكوريا الجنوبية في مونديال اليد
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فاز منتخب بيلاروسيا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (32 – 24) في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.
وتصدر منتخب بيلاروسيا بهذه النتيجة المجموعة الثامنة مؤقتًا، برصيد ثلاث نقاط، في انتظار نتيجة مباراة منتخبي سلوفينيا وروسيا التي تقام اليوم، في حين تذيل المنتخب الكوري الجنوبي المجموعة بلا رصيد من النقاط.
وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة قد انتهت بتعادل منتخبي بيلاروسيا وروسيا بنتيجة (32 – 32)، في حين اكتسح منتخب سلوفينيا نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (51 – 29).

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