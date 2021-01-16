وزير الإعلام يعزي في وفاة المذيع فهد الحمود

وزير الإعلام يعزي في وفاة المذيع فهد الحمود

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وزير الإعلام يعزي في وفاة المذيع فهد الحمود

وزير الإعلام يعزي في وفاة المذيع فهد الحمود
http://almnatiq.net/?p=940270
المناطق - الرياض

أعرب وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، عن خالص تعازيه في وفاة المذيع السعودي السابق فهد بن ناصر الحمود الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة في العمل الإعلامي المميز بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

وقال الوزير ماجد القصبي في تغريدة له عبر حسابه بـ “تويتر”: “ببالغ الحزن والأسى؛ أنعي الأستاذ المذيع فهد الحمود، الذي وافته المنية بعد سنوات من العطاء والإبداع للإذاعة والتلفزيون، حيث خدم خلالها المهنة بتفانٍ وإخلاص”.

وأضاف في تغريدته: “أدعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفي السياق نفسه أشاد مغردو مواقع التواصل الاجتماعي بمسيرة الراحل والإنجازات التي قدمها متوجًا إياها بحسن الخلق والنزاهة والعمل الإعلامي المميز عبر شاشات السعودية.

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