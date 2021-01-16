معرض جديد للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي

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برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

معرض جديد للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي

معرض جديد للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=940273
المناطق - المدينة المنورة

يرعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، افتتاح المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف، بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 5-6-1442 هـ.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن التعاون القائم بين الرئاسة العامة ودارة الملك عبدالعزيز يهدف إلى العناية والاهتمام بالنوادر والمآثر الفكرية الثرية من المخطوطات والوثائق.

وأوضح الرئيس العام أن الرئاسة تسعى إلى إبراز دور المخطوطات عبر التاريخ العربي في حفظ المعلومات وتخزينها وإتاحتها أمام الجميع، مؤكدًا أن تاريخنا الوطني والتاريخ الإسلامي عامة يحظى بعناية ولاة الأمر-حفظهم الله-.

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