بالفيديو.. “حماية المستهلك” تنصف متضرري القراءات التقديرية لفواتير المياه

المناطق - الرياض

قال أمين جمعية حماية المستهلك، صالح يوسف، إن الجمعية ستظل داعمة لحقوق المتضررين من القراءات التقديرية لعدادت المياه، حتى يجري تعويضهم أو حل مشكلتهم إذا ثبت ذلك بالفعل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “في أسبوع”، عبر فضائية “MBC”، اليوم السبت، أن شركة المياه يجب أن توضح التقنيات التي تعتمد عليها في عمليات القراءة التقديرية، وكذلك توضيح أعداد الأشخاص الذين حصلوا على قراءات تقديرية، ثم مراجعة الفواتير وتعويضهم.

وأكد أنه سيجري حل جميع المشكلات، سواء تسريب أو توضيح آلية القراءة التقديرية أو تسوية المشكلة مع الشركة، مؤكدًا أن هذه الشكاوى وصلت في وقت قصير إلى أكثر من 9 آلاف شكوى، لذلك جرى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه بشأنها.

وشدد أمين جمعية حماية المستهلك، على أن الجمعية دائمًا في صفّ المستهلك، وستظل داعمة لجميع المتضررين حتى يجري حل مشكلاتهم سواء كانت في منزلهم مثل “تسريب المياه”، أو مشلكة القراءات، أو غير ذلك، ليتحقق الرضا عند الجميع.