تهور إيراني بإطلاق صواريخ قرب “نيميتز” الأميركية

المناطق - وكالات

أطلقت إيران، متعمدة، صواريخ على بعد 20 ميلا من حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” في المحيط الهندي، اليوم السبت، مايعكس اشتداد التوتر بين البلدين.

ووفقًا لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، فإن هذه الصواريخ الإيرانية سقطت “بشكل خطير” بالقرب من السفينة التجارية “نيميتز” في المحيط الهندي.

وقال أحد مسؤولي البحرية الأميركية للشبكة إنه : “كانت مجموعة حاملة الطائرات الأميركية “نيميتز” على مقربة من المكان الذي انفجر فيه صاروخان باليستيان إيرانيان على الأقل، ما أدى إلى تطاير الشظايا في كل الاتجاهات”.

وأضاف: “كنا نتوقع إطلاق صواريخ، لكن كان هناك قلق من مدى قرب إيران من استعدادها لهذا الأمر”.