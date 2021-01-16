فوائد تقنية الاهتزازات التي تفوقت فيها المملكة عربياً

تحدث المدير العام للإدارة العامة للسلامة بوزارة النقل، المهندس محمد العبود، عن فوائد تقنية الاهتزازات التحذيرية التي نفذتها المملكة على بعض طرقها، وحققت فيها المركز الأول عربيا في مؤشر التنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح المهندس العبود أن تقنية الاهتزازات التحذيرية إحدى وسائل السلامة، وتُستخدم لبيان حدود المسارات وعدم الخروج عن الطريق، على الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، بهدف تنبيه السائق باهتزاز بسيط وصوت، في حال الغفوة أو الانشغال، إلى أنه خرج عن الطريق.

وبين أن التقنية ضمن رؤية 2030 فيما يتعلق بالسلامة المرورية وتقليل الحوادث، ومنظومة متكاملة سواء هندسيا أو بالتعاون مع وزارة الداخلية، فهي إحدى الوسائل التي تقلل من الحوادث بعدم الخروج عن المسار، وخاصة في المناطق التي تعاني من انعدام الرؤية بسبب الضباب أو الغبار، ما ينتج عنه حوادث.