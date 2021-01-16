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“بايدن” يشكل فريقه الدبلوماسي لاستعادة القيادة العالمية

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يضم أفراداً من إدارة باراك أوباما

“بايدن” يشكل فريقه الدبلوماسي لاستعادة القيادة العالمية

“بايدن” يشكل فريقه الدبلوماسي لاستعادة القيادة العالمية
http://almnatiq.net/?p=940303

قام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم (السبت) بتشكيل فريقه الدبلوماسي، باختيار أفرادًا من إدارة باراك أوباما السابقة.

واُختير أنتوني بلينكن الذي عمل في إدارة أوباما، وزيرًا للخارجية، كما اختيرت ويندي شيرمان (71 عامًا) نائبة له، وهي مستشارة دبلوماسية سابقة في عهد بيل كلينتون قبل أن تتولى منصب وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال ولاية أوباما الثانية، وفقًا لـ “فرانس 24”.

وأعلن اليوم أيضًا اسم مساعد الوزير الجديد لشؤون الإدارة والموارد، وهو بمثابة مسؤول تنفيذي في الخارجية الأمريكية، واختير لهذا المنصب براين ماكيون القريب من “بايدن”، وكان مستشارًا له منذ أن كان سناتورًا، قبل أن يتولى مناصب مختلفة في الحكومة خلال ولايتي “أوباما”.

ويهدف “بايدن” من خياراته في فريقه الدبلوماسي التشديد على القطيعة مع السياسة الخارجية القومية والأحادية، التي اتبعها سلفه دونالد ترامب، بهدف العودة من جديد إلى خط تعددي حازم.

وذكر “بايدن” وفق بيان، أن الوجوه الجديدة للخارجية الأمريكية تجسّد اقتناعًا عميقًا بأن أمريكا تكون الأقوى حين تتعاون مع حلفائها.

وسيخضع تعيين كل عضو من أعضاء هذا الفريق لتصويت في مجلس الشيوخ.

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