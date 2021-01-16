دفعة ثالثة من «فايزر» تصل الكويت خلال ساعات

تترقب الكويت وصول دفعة ثالثة من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا”، الذي تنتجه شركتا فايزر الأميركية وبيونتك الألمانية خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية، أكدت مصادر أن لقاح فايزر فعّال وآمن، ولا تترتب عليه أي آثار جانبية تذكر، سوى ارتفاع درجات الحرارة المؤقتة أو آلام بالجسم والعضلات لأيام معدودة ولحالات محدودة، وذلك بعد حصر لنتائج أخذ الجرعة الأولى من قبل الشرائح التي جرى تحديدها طوال الـ21 يوماً الماضية، مؤكدة أن الفرق الطبية تتابع ظهور أي أعراض أو غيرها من كل الفئات، من خلال وجود خط ساخن للوزارة، فضلاً عن إمكانية إرسال أي ملاحظات أو أعراض تظهر عبر الرابط الإلكتروني.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لم تتلق أي توصيات من منظمة الصحة العالمية أو غيرها من المنظمات الصحية ذات العلاقة بخصوص تحديث الفئات المستهدفة بأخذ اللقاحات، وذلك على خلفية وفاة 23 شخصاً في النرويج، موضحة أن وكالة الأدوية النرويجية أشارت إلى أن الوضع هناك «غير مقلق»، حيث إن حالات الوفاة التي جرى تسجيلها بين كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و90 عاماً كان أصحابها يعانون من ضعف المناعة، حيث إن الآثار الجانبية المعتادة يمكن أن تساهم في مسار أكثر خطورة للأمراض لدى المسنين الذين يعانون من سوء الأوضاع الصحية، كما أن النرويج تشهد تسجيل 400 حالة وفاة أسبوعياً للمسنين فيها، حتى قبل أخذ اللقاح.

حقائق صحية حول لقاح فايزر.

1- اللقاح فعال وآمن ولا تترتب عليه اي آثار جانبية تذكر.

2- الذين تلقوا لقاح فايزر لم يشعروا سوى بارتفاع الحرارة وآلام بالجسم.

3- حصر نتائج أخذ الجرعة الاولى في الكويت مطمئنة.4- الفرق الطبية تتابع ظهور اي اعراض على جميع الفئات التي تلقت التطعيم.5- لا توصيات من «الصحة العالمية» بتحديث الفئات المستهدفة باللقاحات.

6- حالات الوفاة في النرويج سجلت لأشخاص تصل أعمارهم إلى 90 عاماً ويعانون من ضعف المناعة.

7- تشهد النرويج تسجيل 400 حالة وفاة اسبوعيا للمسنين فيها، حتى قبل اخذ اللقاح.

8- وزارة الصحة لا تستورد أي لقاح إلا بعد ثبوت فعاليته ومأمونيته.

9- شدد مختصون طبيون على ضرورة التباعد وارتداء الكمامات حتى بعد أخذ التطعيم.

10- تتلقى «الصحة» أي ملاحظات حول اللقاح عبر الخط الساخن والرابط الالكتروني.