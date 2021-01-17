سفير المملكة لدى مصر: الدبلوماسية ليست رفاهية

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في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي: “كنت منتشيًا عندما سُجل أول جواز دبلوماسي اقتنيته، قبل أن أدرك أن الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام”.

وأضاف السفير في تغريدته، أن الدبلوماسية كما قال نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقًا: (هي رحلة بذل وعطاء، وجهد متواصل، وعمل دؤوب، وثقافة ممتدة ومتجددة كالنهر، وثراء واسع في التجربة، ورصيد كبير من الخبرة العملية والعلمية).