وفاتان و18 إصابة في حادث تصادم في الجوف

المناطق - الجوف

أسفر حادث تصادم وقع بين عدد من المركبات بعد مغرب اليوم السبت على الطريق المختصر المؤدي لمركز عذفاء شرق منطقة الجوف عن وفاة اثنين وإصابة 18 شخصًا آخرين.

وفي التفاصيل، ورد بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من المركبات نتج وفاة اثنين سعودي الجنسية فضلًا عن إصابة 17 مواطنًا، وخادمة فلبينية.

وجرى ترحيل البلاغ لخمسة فرق إسعافية حيث باشرت الحادث وتم فرز الإصابات ونقلها حسب بروتوكول أولوية النقل بعد تقديم الخدمات الطبية بالموقع حتى إيصالها لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بمدينة سكاكا.