فرنسا تطبق حظراً للتجول لاحتواء جائحة كورونا

فرنسا تطبق حظراً للتجول لاحتواء جائحة كورونا

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فرنسا تطبق حظراً للتجول لاحتواء جائحة كورونا

فرنسا تطبق حظراً للتجول لاحتواء جائحة كورونا
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المناطق - وكالات

أقدمت فرنسا على تقديم موعد حظر التجول ليبدأ من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً ابتداءً من اليوم، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا وخصوصًا من خلال سلالته المتحورة الأكثر عدوى.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في خطاب “كانت هذه الإجراءات ضرورية في ضوء الوضع الحالي. وعلى الرغم من أنه يزداد سوءاً، إلا أنه يظل أفضل نسبياً من العديد من البلدان من حولنا، لكنني اتخذتها لأن الواقع ولا سيما مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس، يعني ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة “.

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