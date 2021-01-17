الصين تبني مستشفى جديدا لعلاج مرضى كورونا

الصين تبني مستشفى جديدا لعلاج مرضى كورونا

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الصين تبني مستشفى جديدا لعلاج مرضى كورونا

الصين تبني مستشفى جديدا لعلاج مرضى كورونا
http://almnatiq.net/?p=940345
المناطق - وكالات

أنهت الصين السبت بناء مستشفى من 1500 غرفة لمرضى كورونا في غضون 5 أيام، لمكافحة زيادة الإصابات في مدينة جنوبي بكين.

وقالت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية للأنباء، إن المستشفى واحد من بين 6 مستشفيات بها إجمالي 6500 غرفة يتم بناؤها في نانغونغ بمحافظة خبي.

ومن المقرر أن تكتمل جميعها خلال الأسبوع المقبل.

وعانت الصين، التي احتوت انتشار فيروس كورونا إلى حد كبير، مئات الإصابات هذا الشهر في نانغونغ وشيجياتشوانغ عاصمة خبي، جنوب غربي العاصمة الصينية.

وأطلق الحزب الشيوعي الحاكم برنامجا مشابها لبناء مستشفيات سريعا في بداية تفشي المرض العام الماضي، من أجل إنشاء مستشفيات عزل في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس الذي تم اكتشافه بها لأول مرة أواخر 2019.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت لجنة الصحة الوطنية 130 حالة مؤكدة جديدة في غضون 24 ساعة حتى منتصف ليل الجمعة، 90 حالة منها في خبي.

وذكرت “شينخوا” أن هناك 645 حالة، حالتان منهما قادمتان من الخارج، يتم علاجهما في نانغونغ وشيجياتشوانغ.

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