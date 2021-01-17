ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحض النظام الإيراني على وقف أبحاث إنتاج اليورانيوم

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحض النظام الإيراني على وقف أبحاث إنتاج اليورانيوم

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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحض النظام الإيراني على وقف أبحاث إنتاج اليورانيوم

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحض النظام الإيراني على وقف أبحاث إنتاج اليورانيوم
http://almnatiq.net/?p=940348
المناطق - وكالات

أعربت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عن قلقها من إعلان النظام الإيراني هذا الأسبوع أنه يتقدم في أبحاثه بشأن إنتاج معدن اليورانيوم، داعيةً إياه إلى عدم المضي في الخطوة التي تشكّل تراجعاً إضافياً عن التزاماته بموجب اتفاق فيينا.
وقالت الدول الأوروبية في بيان مشترك أصدرته “نحن، حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا العميق من إعلان إيران أنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم الذي يثير حساسية إضافية؛ لأن هذا المعدن قابل للاستخدام في تطوير سلاح نووي.
ورأت في بيانها أنه “ليس لدى إيران أي استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم، محذرة من أن إنتاج معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات عسكرية خطرة.

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