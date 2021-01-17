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ليبيا.. تقدم محرز نحو اختيار السلطة المؤقتة والسفارة الأمريكية ترحب

ليبيا.. تقدم محرز نحو اختيار السلطة المؤقتة والسفارة الأمريكية ترحب
http://almnatiq.net/?p=940350
المناطق - وكالات

رحبت الولايات المتحد الأمريكية بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، داعيةً في ذات الوقت الشعب الليبي والمجتمع الدولي إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة الانتقال السياسي.
وعدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان اليوم، أن عمل اللجنة الاستشارية يعكس المطالب الواضحة للشعب الليبي بأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن، داعيةً جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة.
وتتمثل مهمة الحكومة الموحدة الجديدة – حسب البيان – في إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، وتوفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع الليبيين.

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