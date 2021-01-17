2020 ضمن أشد ثلاثة أعوام حرارة على الإطلاق

2020 ضمن أشد ثلاثة أعوام حرارة على الإطلاق

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2020 ضمن أشد ثلاثة أعوام حرارة على الإطلاق

2020 ضمن أشد ثلاثة أعوام حرارة على الإطلاق
http://almnatiq.net/?p=940367
المناطق - وكالات

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العام الماضي كان من أشد ثلاثة أعوام حرارة منذ بدء رصد درجات الحرارة.
وبحسب “الألمانية” قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف إن متوسط درجة الحرارة العالمي وصل إلى 9ر14 درجة، وهو ما يزيد بمقدار 2ر1 درجة عن المستويات التي شهدتها قبل الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
وتكاد تكون متوسطات درجات الحرارة في أعوام 2020 و 2019 و 2016 متطابقة، وفقا للبيانات العالمية التي جمعتها وكالات أرصاد أوروبية وبريطانية ويابانية وأمريكية.
وجاءت الحرارة في العام الماضي برغم حدوث ظاهرة “لا نينا”، وهي ظاهرة مناخية فوق المحيط الهادئ تظهر كل بضع سنوات وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة العالمية مؤقتا.
وأوضح الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان أن هذا مؤشر واضح على أن خطورة تغير المناخ بفعل البشر باتت توازي قوة تأثير الطبيعة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى أن جميع المناطق تشهد تقلبات مناخية غير مسبوقة حتى في درجات الحرارة الحالية.

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