لصعوبة إلغاء اشتراك “برايم” .. ملاحقات قانونية لـ “أمازون”

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http://almnatiq.net/?p=940368
المناطق - وكالات

أعلن مجلس المستهلكين في النرويج اليوم تقديم شكوى قانونية إلى هيئة حماية المستهك النرويجية ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون بتهمة انتهاك بنود “توجيه الممارسات التجارية غير النزيهة” في النرويج.

وقال المجلس في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن الشكوى تشير إلى العقبات التي تضعها أمازون أمام المستهلكين الراغبين في إلغاء اشتراكهم في خدمة أمازون المدفوعة “برايم”.

ونقلت “بلومبرج” عن المجلس القول إن التحليل الذي أجراه أظهر أن العملاء الذين يريدون إلغاء اشتراكهم في الخدمة يواجهون عددا كبيرا من الصعوبات بما في ذلك التنقل بين قوائم معقدة وصياغات غامضة وخيارات مربكة وتنبيهات متكررة.

وبحسب المجلس فإن 16 منظمة مختلفة لحماية المستهلك في أوروبا وأمريكا تتحرك ضد أمازون بسبب تقرير أعده المجلس عن انتهاكها لقواعد الممارسات التجارية النزيهة.

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