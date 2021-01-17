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ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت “الإسبرين” 3 مرات إسبوعيا.. دراسة حديثة تكشف معلومة “عجيبة”

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ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت “الإسبرين” 3 مرات إسبوعيا.. دراسة حديثة تكشف معلومة “عجيبة”

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت “الإسبرين” 3 مرات إسبوعيا.. دراسة حديثة تكشف معلومة “عجيبة”
http://almnatiq.net/?p=940377
المناطق_وكالات

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الأسبرين 3 مرات في الأسبوع يزيد من فرص التغلب على سرطان الثدي والمثانة بنسبة تصل إلى الثلث، وفقا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن ملايين الأشخاص حول العالم يتناولون الإسبرين للوقاية من أمراض القلب يوميا، حيث يسعى الباحثون لإجراء المزيد من الدراسات في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يؤدي تناوله كل يوم إلى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة لبعض أنواع السرطان .

ويعد الأسبرين مسكن يومي للأوجاع والآلام مثل الصداع وآلام الأسنان وآلام الدورة الشهرية.

كما يمكن استخدامه أيضًا لعلاج نزلات البرد والأعراض “الشبيهة بالإنفلونزا” ولخفض درجة الحرارة المرتفعة، ومن المعروف أيضا باسم حمض أسيتيل الساليسيليك.

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