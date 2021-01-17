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حماية المستهلك تحسم الجدل بشأن تعويض متضرري القراءات التقديرية لعدادات المياه

حماية المستهلك تحسم الجدل بشأن تعويض متضرري القراءات التقديرية لعدادات المياه
http://almnatiq.net/?p=940380

أوضح أمين جمعية حماية المستهلك، صالح اليوسف، أن وزارة البيئة والمياه تواصلت مع الجمعية لإيضاح أنها أطلقت “منظم المياه”، حيث أنه الجهة المخولة في الدولة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بشركة المياه الوطنية.

وقال اليوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في أسبوع”: “إنه تم التنسيق على توحيد الجهود بين الجمعية ومنظم المياه ليكون استقبال الشكاوى من خلال الرابط المخصص من وزارة البيئة والمياه”.

وأضاف: “طلبنا من الشركة معالجة جميع الشكاوى المرصودة لدى الجمعية والبالغ عددها 9 آلاف شكوى وسيتم التنسيق معها.

وتابع أمين جمعية حماية المستهلك صالح اليوسف: “نحتاج توضيح أكثر من شركة المياه عن معنى تقديري”.

ولفت اليوسف إلى أن: “شركة المياه لديها بعض المعلومات المهنية والعلمية التي أتمنى من المسؤولين بتقديم شرح وافي وكافي بأعداد من تم قراءة عداداتهم التقديرية لتعويضهم وتسوية فواتيرهم”.

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