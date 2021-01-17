النمسا تمدد الإغلاق حتى 7 فبراير

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قررت النمسا تمديد الإغلاق الحالي بسبب الجائحة أسبوعين آخرين حتى 7 فبراير حسبما نقلت “ايه بي ايه” عن مصادر مطلعة أمس. ومن المقرر أن تظل العديد من متاجر التجزئة مغلقة إلى جانب المطاعم ومقدمي الخدمات حتى ذلك الحين. وستلتزم المدارس بالتعلم عن بعد. وحذر الخبراء من اتخاذ خطوات للخروج من الإغلاق في وقت مبكر للغاية

وحدد المستشار زباستيان كورتس اليوم موعدا لعقد مؤتمر. وبدأت أحدث الإجراءات في النمسا بفرض قيود محدودة في بداية نوفمبر. وتم فرض الإغلاق الصارم مجددا منذ 26 ديسمبر حيث يمكث السكان في منازلهم إلى حد كبير طوال اليوم. ويسرى الإغلاق حاليا في النمسا على متاجر التجزئة باستثناء متاجر السلع الأساسية والمطاعم والفنادق