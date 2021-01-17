“الإنذار المبكر” يُصدر عدة تنبيهات عن حالة الطقس بعدد من المناطق

المناطق_ الرياض

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات متقدمة عن وجود حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدد من المناطق

وأوضح المركز أن أجزاءً من منطقة الرياض ستشهد رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم (الأحد)، مبيناً أن الحالة ذاتها ستشهدها منطقة الجوف وتضم القريات ودومة الجندل وسكاكا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً

وأضاف أن أجزاءً من الحدود الشمالية والمدينة المنورة ستشهد أيضاً رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تسبب تدنياً في مستوى الرؤية ويتوقع استمرار الحالة حتى السادسة مساءً