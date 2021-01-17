احدث الأخبار

«الحصيني» يتوقع موجة برد قوية على معظم مناطق المملكة نهاية الأسبوع
أبرز المواد
 بعد الانفراجة.. مسيّرتان تعكران صفو التوافق الليبي
أبرز المواد
 مسؤول ب”النقل” يوضح فوائد وطريقة عمل تقنية الاهتزازات التي حققت المملكة فيها المركز الأول عربياً
أبرز المواد
 التقليد والقرصنة .. 73 سوقا سيئة السمعة 39 منها منصات إلكترونية
أبرز المواد
 “الإنذار المبكر” يُصدر عدة تنبيهات عن حالة الطقس بعدد من المناطق
أبرز المواد
 «صحة الرياض»: تنفيذ عدة مشاريع تطويرية لطوارئ مستشفى الملك خالد ب«المجمعة»
أبرز المواد
 كورونا في البرازيل: أكثر من 61 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 فرنسا: إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية
أبرز المواد
 النمسا تمدد الإغلاق حتى 7 فبراير
أبرز المواد
 بعدما تضخمت ثروته من “البتكوين” إلى 220 مليون دولار.. أمريكي مهدد بفقدان أمواله للأبد بسبب “غير متوقع”!
أبرز المواد
 حماية المستهلك تحسم الجدل بشأن تعويض متضرري القراءات التقديرية لعدادات المياه
أبرز المواد
 ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت “الإسبرين” 3 مرات إسبوعيا.. دراسة حديثة تكشف معلومة “عجيبة”
أبرز المواد
«الحصيني» يتوقع موجة برد قوية على معظم مناطق المملكة نهاية الأسبوع

«الحصيني» يتوقع موجة برد قوية على معظم مناطق المملكة نهاية الأسبوع

أبرز المواد
بعد الانفراجة.. مسيّرتان تعكران صفو التوافق الليبي

بعد الانفراجة.. مسيّرتان تعكران صفو التوافق الليبي

أبرز المواد
مسؤول ب”النقل” يوضح فوائد وطريقة عمل تقنية الاهتزازات التي حققت المملكة فيها المركز الأول عربياً

مسؤول ب”النقل” يوضح فوائد وطريقة عمل تقنية الاهتزازات التي حققت المملكة فيها المركز الأول عربياً

أبرز المواد
التقليد والقرصنة .. 73 سوقا سيئة السمعة 39 منها منصات إلكترونية

التقليد والقرصنة .. 73 سوقا سيئة السمعة 39 منها منصات إلكترونية

أبرز المواد

«الحصيني» يتوقع موجة برد قوية على معظم مناطق المملكة نهاية الأسبوع

«الحصيني» يتوقع موجة برد قوية على معظم مناطق المملكة نهاية الأسبوع
http://almnatiq.net/?p=940410
المناطق_ الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، موجة برد قوية على معظم مناطق المملكة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بتويتر: “مهم خاصةً لأصحاب الحلال سواء الماشية أو المزارع، من نهاية الأسبوع هذا متوقع موجة برد من متوسطة إلى قوية على معظم مناطق المملكة”.

وأضاف الحصيني: “متوقع أن تٌسجل الصفر وما دون الصفر على الشمالية، وتقترب من الصفر على الوسطى، وخارج المدن متوقع أن تسجل الصفر، وتكسر 10 درجات مئوية على المدينة والشرقية”.

كما توقع أن تقترب درجات الحرارة الصغرى من 15 في مكة المكرمة، وجدة 20 درجة، وتساقط الثلوج على تبوك، واعتبر أن الموجة المتوقعة هي أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء عام 1442هـ -إلا أن يصرفها الله-“.

روابط ذات صلة

بعد الانفراجة.. مسيّرتان تعكران صفو التوافق الليبي

بعد الانفراجة.. مسيّرتان تعكران صفو التوافق الليبي
مسؤول ب”النقل” يوضح فوائد وطريقة عمل تقنية الاهتزازات التي حققت المملكة فيها المركز الأول عربياً

مسؤول ب”النقل” يوضح فوائد وطريقة عمل تقنية الاهتزازات التي حققت المملكة فيها المركز الأول عربياً
التقليد والقرصنة .. 73 سوقا سيئة السمعة 39 منها منصات إلكترونية

التقليد والقرصنة .. 73 سوقا سيئة السمعة 39 منها منصات إلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*